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НовостиЗвезды2 апреля 2023 10:14

Тоболячка победила в Международном конкурсе красоты и таланта «Королева студенчества – 2022»

Обладательницей титула второй Вице-королевы стала Ариана Гайнуллина
Серафима Краснова
Фото: Российский Союз молодежи

Фото: Российский Союз молодежи

Жительница Тобольска победила в Международном конкурсе красоты и таланта «Королева студенчества – 2022». Обладательницей титула второй Вице-королевы стала Ариана Гайнуллина. Конкурс прошел в Минске. От России приехали шесть участниц.

Девушки участвовали в культурной и экскурсионной программах, занимались развитием патриотических проектов, посещали тренинги. Финалистки порассуждали на тему красоты и показали ораторское мастерство, пишет «Мегатюмень».

— Когда я поняла, что стала второй вице-королевой, обрадовалась, что возвращаюсь с победой в Россию. Из трех главных титулов мы взяли два. За всю историю конкурса Тюменская область впервые вышла на такой уровень. Я горжусь тем, что смогла не только защитить честь региона, но и вывести на новый уровень, — заявила Ариана Гайнуллина.

Сначала жительница Тобольска стала Мисс Студенчество Тюменской области – 2022, потом одержала победу во Всероссийском конкурсе интеллекта.