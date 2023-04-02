Жители Тюмени записали первый видеоподкаст про искусство

Эксперты затронули темы инициатив, коллабораций и поддержки художественного сообщества. Фото: Виктория Гаврик

Жители Тюмени создают видеоподкаст про искусство. В сети опубликовали первый выпуск «Союзников» для зрителей старше 12 лет. На мероприятии деятели искусства обсудили как развиваться художнику и поговорили и независимых галереях, и конфликтах между создателями.

В частности, эксперты затронули темы инициатив, коллабораций и поддержки художественного сообщества. По словам старшего научного сотрудника музея имени Врубеля Евгения Груздова из Омска, некоторые недопонимания возникают из-за человеческого фактора, пишет «Мегатюмень».

Другой специалист – Олег Ульянов – сообщил, что связывающим звеном между художником и пространством должен выступать куратор. Команда хотела создать площадку для начинающих и именитых мастеров.