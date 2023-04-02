В Тюменской области 495 профессионалов посоревновались в мастерстве

Жюри оценили скорость и качество выполнения заданий.
Фото: Татьяна Коркина
В Тюменской области в течение недели проходил региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Лучшие специалисты боролись за звание профессионала. В мероприятии приняли участие 495 конкурсантов, школьников и студентов.
На конкурсе было представлено 86 профессий, сообщили в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени.
- Тюменский Выставочный зал уже не первый раз принимает конкурсы профессионального мастерства, - рассказал генеральный директор АО «Тюменская ярмарка Михаил Брудков.
Жюри оценили скорость и качество выполнения заданий. Специалистам особенно интересно было наблюдать за мастерством «Кирпичная кладка» и «Плотницкое дело».