В Тюменской области 495 профессионалов посоревновались в мастерстве

Жюри оценили скорость и качество выполнения заданий. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области в течение недели проходил региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Лучшие специалисты боролись за звание профессионала. В мероприятии приняли участие 495 конкурсантов, школьников и студентов.

На конкурсе было представлено 86 профессий, сообщили в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени.

- Тюменский Выставочный зал уже не первый раз принимает конкурсы профессионального мастерства, - рассказал генеральный директор АО «Тюменская ярмарка Михаил Брудков.

Жюри оценили скорость и качество выполнения заданий. Специалистам особенно интересно было наблюдать за мастерством «Кирпичная кладка» и «Плотницкое дело».