Тюменский завод машиностроения попал в санкционный список Украины от Зеленского

Ограничения будут действовать в течение 10 лет. Фото: Виктория Гаврик

Тюменский завод машиностроения оказался под украинскими санкциями. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский накануне, 1 апреля 2023 года. Вчера он ввел ряд санкций против государственных структур и спецслужб России, а также некоторых руководителей.

— Подписал два указа о санкциях против тех, кто работает на российскую агрессию. Это должностные лица государства-агрессора, его ВПК — сотни компаний. И коллаборанты. Речь идет о более чем 650 новых санкционных лицах — уточнил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

В санкционный список президента Украины попал и Тюменской электромеханический завод, который занимается производством комплектующих деталей и узлов. Ограничения будут действовать в течение 10 лет.

Теперь Украина прекращает торговые операции с тюменским заводом и заблокирует активы на территории государства, если они имеются.