В Тюменской области у деревни Иска-Чебакова поздним вечером загорелось поле сухой травы

Особый противопожарный режим введен в Тюменской области с 3 апреля 2023 года. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Ландшафтный пожар устранили в тюменской деревне Иска-Чебакова Нижнетавдинского района. Поле внезапно загорелось в субботу вечером, 1 апреля. На возгорание оперативно отреагировал Отдельный пост Противопожарной службы Тюменской области №112 из села Тукман.

- Кромка пожара - 300х700 метров. Вероятная причина возгорания - прехлест линий электропередач. Жителям Тюменской области напоминают о необходимости строго соблюдать меры пожарной безопасности, - рассказали в Информационном центре правительства по Тюменской области.

Напомним, особый противопожарный режим введен в регионе с 3 апреля 2023 года. С понедельника жителям запрещено посещать леса, а также сжигать сухую траву.