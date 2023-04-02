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НовостиОбщество2 апреля 2023 4:21

Коммунальщики объяснили жителям Тюмени, можно ли пить горячую воду из-под крана

Эксперты уточняют, что системы водоснабжения сначала отбирают определенное количество холодной воды
Серафима Краснова
Эксперты уточняют, что системы водоснабжения сначала отбирают определенное количество холодной воды.

Эксперты уточняют, что системы водоснабжения сначала отбирают определенное количество холодной воды.

Фото: Виктория Гаврик

Коммунальщики сообщили жителям Тюмени, можно ли пить горячую воду из-под крана. Напомним, что требования к горячей воде аналогичные, как и к холодной. По словам специалистов с кафедры жилищно-коммунального хозяйства Тюменского индустриального университета, употреблять горячую воду можно не во всех зданиях, пишет "АиФ Тюмень".

- Химический состав воды, поставляемой потребителю, строго регламентируется и контролируется. Требования к химическому составу и холодной, и горячей воды содержатся в СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», – добавили в вузе.

Эксперты уточняют, что системы водоснабжения сначала отбирают определенное количество холодной воды, она проходит процесс нагрева в теплообменных аппаратах от теплоносителя системы отопления. Когда централизованная система закрыта, она не будет безопасной для человека.

Отметим, при открытой системе ГВС жителям в смесители поступает вода из тепловой сети. Нагрев жидкости осуществляется на теплоэлектроцентралях или котельных. Однако такой ресурс можно использовать для хозяйственных нужд и только, пить воду категорически запрещено.

Добавим, тюменцам рекомендуют указывать в своей обслуживающей организации, какая система ГВС действует в многоэтажном доме.