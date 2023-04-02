Коммунальщики объяснили жителям Тюмени, можно ли пить горячую воду из-под крана

Эксперты уточняют, что системы водоснабжения сначала отбирают определенное количество холодной воды. Фото: Виктория Гаврик

Коммунальщики сообщили жителям Тюмени, можно ли пить горячую воду из-под крана. Напомним, что требования к горячей воде аналогичные, как и к холодной. По словам специалистов с кафедры жилищно-коммунального хозяйства Тюменского индустриального университета, употреблять горячую воду можно не во всех зданиях, пишет "АиФ Тюмень".

- Химический состав воды, поставляемой потребителю, строго регламентируется и контролируется. Требования к химическому составу и холодной, и горячей воды содержатся в СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», – добавили в вузе.

Эксперты уточняют, что системы водоснабжения сначала отбирают определенное количество холодной воды, она проходит процесс нагрева в теплообменных аппаратах от теплоносителя системы отопления. Когда централизованная система закрыта, она не будет безопасной для человека.

Отметим, при открытой системе ГВС жителям в смесители поступает вода из тепловой сети. Нагрев жидкости осуществляется на теплоэлектроцентралях или котельных. Однако такой ресурс можно использовать для хозяйственных нужд и только, пить воду категорически запрещено.

Добавим, тюменцам рекомендуют указывать в своей обслуживающей организации, какая система ГВС действует в многоэтажном доме.