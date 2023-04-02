Новый автомобиль LADA доставили для выездной службы тюменского Хосписа

С помощью нового авто медики смогут проводить оценку состояния пациента на дому. Фото: Татьяна Коркина

Новый современный автомобиль доставили для выездной службы тюменского Хосписа. Учреждение оказывает паллиативную помощь пациентам, включая стационарное и домашнее лечение.

– Выездная служба – одно из ключевых подразделений нашего учреждения. Мы выезжаем на дом к пациентам Тюмени и Тюменского района, поэтому нам был очень нужен автомобиль высокой проходимости. Часто в теплое время года наши пациенты находятся на дачах или в загородных домах – и не всегда туда легко добраться. Сейчас нам будет сделать это гораздо легче, - уточнила руководитель ГАУЗ ТО «Хоспис» Винира Хамова.

Машина бренда LADA для специалистов «Хосписа» была куплена на бюджетные средства Тюменской области в рамках программы «Развитие здравоохранения». В частности, с помощью нового авто медики смогут проводить оценку состояния пациента на дому и вовремя консультировать родных и близких заболевших.

По словам главврача учреждения Марины Русаковой, с помощью современного автомобиля у специалистов появилась возможность доставлять маломобильных пациентов.