В Тюмени 1 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 193 человека

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 193 человека. С начала периода количество заболевших достигло 272 442.

При этом в больницы региона госпитализировано 18 человек, выздоровели 296 жителей. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 4 375 тюменцев.

В России выявлено 9 946 человек с COVID-19, госпитализировано 1 164 россиянина. Всего в стране зарегистрировано 22 646 535 случаев. Излечились от коронавируса 12 284 жителя, а 36 - скончались.