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НовостиЗдоровье1 апреля 2023 13:08

В Тюмени 1 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 193 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 1 апреля 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 193 человека. С начала периода количество заболевших достигло 272 442.

При этом в больницы региона госпитализировано 18 человек, выздоровели 296 жителей. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 4 375 тюменцев.

В России выявлено 9 946 человек с COVID-19, госпитализировано 1 164 россиянина. Всего в стране зарегистрировано 22 646 535 случаев. Излечились от коронавируса 12 284 жителя, а 36 - скончались.