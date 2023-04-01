В Тюменской области развивают технологии социальной адаптации инвалидов

Фото: Зареченский психоневрологический интернат

Вот уже более 30 лет Зареченский психоневрологический интернат (ЗПИ) Вагайского района заботится об инвалидах с ментальными нарушениями. Основная задача его специалистов - сделать жизнь подопечных достойной, активной и избавить их от чувства одиночества.

Чтобы добиться этого, в интернате внедряют новые технологии работы по социальной и бытовой адаптации. Все это - часть областного проекта «Равные возможности», ориентированного на создание условий для независимой жизни инвалидов, находящихся на социальном обслуживании в стационарных учреждениях области.

Чтобы научить подопечных самостоятельности в быту, обустроили две жилые комнаты на четырех человек. В них проводятся занятия по приготовлению пищи, совершению покупок, платежей, пользованию бытовыми приборами и прочее.

А в учебно-тренировочной квартире на трех человек учат необходимым навыкам тех, кто впоследствии сможет жить относительно самостоятельно.

Кстати, достигшим высокого уровня самообслуживания пациентам помогают в трудоустройстве. Кроме того, их обучают по специальной индивидуальной программе развития в дополнительном учебном классе, расположенном на базе средней общеобразовательной школы.

Еще комплексная реабилитация предусматривает активное участие подопечных в занятиях физкультурой, культмассовых мероприятиях и творческих кружках.