Тюменский спектакль «Аэлита. Инвентаризация» покажут на московском фестивале

Фото: театральный центр «Космос»

Команда тюменского театрального центра «Космос» представит постановку «Аэлита. Инвентаризация» на фестивале «Золотая Маска» в Москве. Желающих посмотреть его ждут в зале «Черная комната» Российского академического Молодежного театра со 2 по 7 апреля.

Постановка предназначена для пяти человек старше 16-ти лет. Маленькая Аэлита расскажет им историю о своем отце. Также в ходе действа зрители познакомятся с личными дневниками главной героини под чашечку кофе, посмотрят архивные записи и проникнутся ее воспоминаниями.

Историю озвучивает не только исполнительница главной роли, но и ее мама и дочери.

- Каждый показ, независимо от того, присутствую я лично или нет, это некий обмен эмоциями, теплом, любовью со зрителем. Поэтому и в этот раз жду энергетического взаимообмена с людьми, соприкоснувшимися с моей историей, - сказала Аэлита Садретдинова, автор спектакля «Аэлита. Инвентаризация».

Спектакль создан в рамках арт-резиденции «Архивация нас» при поддержке гранта ПФКИ в 2022 году, сообщает «Мой портал».