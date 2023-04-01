В Ишиме разыграют космический приз среди посетителей планетария

Фото: Библиотеки города Ишима, соцсети

В мобильном планетарии Ишима стартовал розыгрыш уникального космического подарка. Его участниками станут школьники и студенты, посетившие обсерваторию по Пушкинской карте. Акция продлится до 11 апреля, победителя объявят в День космонавтики - 12 апреля.

Посетителей ждет виртуальное путешествие в формате сферического кино, раскрывающее тайны космоса и загадки Вселенной. А уникальные космические съемки и завораживающие спецэффекты помогут узнать о зарождении астрономии и астрологии, роли звезд и планет в календарной системе народов мира, о последних научных экспериментах и открытиях.

По словам главного специалиста учреждения Анны Сигуевой, также посетители смогут увидеть то звездное небо, которое видят своими глазами космонавты на Международной космической станции. Речь идет о 12 тысячах звезд, это в два раза больше, чем можно наблюдать с Земли.

- Сам мобильный планетарий состоит из натянутого купола диаметром около шести метров, в высоту до трех метров. Внутри него идет демонстрация видеоизображения на 360 градусов. Это возможно благодаря внутреннему покрытию купола, проектору и специальному полусферическому зеркалу. Таким образом создается эффект присутствия. Кроме того, планетарий укомплектован обучающими фильмами, телескопом и планесфером, - пояснила Анна Сигуева.

Информацию о подарке организаторы пока держат в секрете, но обещают, что он будет действительно космическим, сообщает «Тюменская линия».