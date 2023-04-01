Автоинспекторы Тюменской области проводят сплошные проверки «детских» перевозок

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Автоинспекторы Тюменской области взяли под особый контроль перевозки детей в автомобилях и на автобусах (организованные перевозки групп). «Сплошные проверки» пройдут у образовательных учреждений региона - детсадах и школах. Их будут проводить наряды ДПС, которые несут службу возле учреждений в те часы, когда детей привозят на занятия.

Также участие в мероприятиях примут представители активной родительской общественности и администрация учреждений. В этом есть необходимость: с начала года в Тюменской области почти 2,5 тысячи водителей привлечены к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей.

Кроме того, автоинспекторы проконтролируют движение автобусов, перевозящих группы детей по федеральным и региональным автодорогам. В этом случае предусмотрен двойной контроль: нарядами ДПС непосредственно на автодорогах и с помощью системы «Паутина», показывающей маршрут передвижения каждого автобуса и его скорость.