Начальник тюменской полиции назвал самые популярные способы мошенничества в регионе

Фото предоставлено КП

Начальник тюменской полиции Андрей Кабанов назвал самые популярные способы мошенничества в регионе.

- Гражданам звонят якобы сотрудники Центробанка России, правоохранительных органов (из полиции СК, ФСБ). В топе популярности история «ваш родственник спровоцировал ДТП, нужны деньги для медпомощи и избежания уголовное ответственности». Также аферисты предлагают заработать на бирже и инвестиционных площадках. Действуют через соцсети, сайты объявлений «Авито», «Юла», - сообщил силовик.

Кстати, за 2022 год количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, увеличилось на 10,4%. При этом стала лучше и раскрываемость: 25,8% против 21,8% годом ранее.

Еще Андрей Кабанов сообщил, что чаще от действий мошенников страдают пожилые люди. Поэтому важно предупреждать престарелых родственников о возможной опасности и рассказывать, что делать в конкретных случаях.

Чтобы предупредить граждан, в интернете, по телевидению и радио вышло более 1 200 сюжетов, а также более 280 публикаций на официальном сайте полиции.