С начала года в Тюменской области выдали более 13 тысяч ипотек

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Управление Росреестра Тюменской области зарегистрировало по итогам двух месяцев 2023 года 13 951 ипотечную сделку. От общего числа зарегистрированных ипотек 1 271 приходится на «льготную» ипотеку, сообщает «Мегатюмень».

Отметим, что Управление уделяет особое внимание повышению доли электронных услуг и переводу рынка ипотеки в электронный формат. Так, значительно упрощает процесс получения ипотеки и сроки ее регистрации программа «Ипотека за 24 часа», разработанная Росреестром совместно с банковским сообществом. Договоры с использованием ипотечных средств регистрируются в течение одного дня, если нет препятствующих причин.

- Для удобства и экономии времени граждан все услуги ведомства переведены в электронный формат. Подать заявления об учете и регистрации прав, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, а также иные запросы и заявления можно на официальном сайте Росреестра и Едином портале государственных услуг, - рассказали в пресс-службе ведомства.