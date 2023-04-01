Молодая тюменка Полина Показаньева спасает раненых птиц

Фото: Полина Показаньева, соцсети

Тюменка Полина Показаньева спасает раненых птиц. Девушка является орнитологом и младшим научным сотрудником института биологии ТюмГУ, ее любовь к птицам зародилась еще в детстве. А сегодня, в свои 26 лет, горожанка занимается пернатыми уже на профессиональном уровне.

- Профессия орнитолога подразумевает также и реабилитационную деятельность в отношении пернатых. Люди, которые находят раненых птиц на улице, задаются вопросом, что с ними делать. Для этого в городе действует сообщество «Тюменское отделение Союза охраны птиц России». Туда можно обращаться за помощью. Таким образом птахи оказываются у нас на руках. Я беру их на лечение, но некоторые из них имеют травмы, несовместимые с жизнью в природе. В итоге они остаются на постоянное жительство у волонтеров, - объясняет Полина.

Именно так у нее дома появились два шумноголосых и пестрокрылых друга. Так, свиристель Авраам, которого хозяйка ласково зовет Аврошей, живет у орнитолога три года.

Вторую птичку ласково прозвали Пусей, как объяснила хозяйка, это производное от названия породы птицы - пустельга. Однако, несмотря на свое милое имя, птица относится к семейству хищных, у Полины она живет меньше года. К девушке пернатый попал, врезавшись в лобовое стекло машины и сломав крыло.

- Птицы требуют ежедневного внимания, нужно постоянно содержать клетку и место их жилья в чистоте. Также обязательно следить за рационом. Для каждого вида птички он свой. Например, свиристели постоянно даю различные ягоды и фрукты. Также не стоит забывать, что это насекомоядная птица. Их можно купить в зоомагазине или у заводчиков, - поделилась девушка.

Молодой ученый рассказала, что в первую очередь человек, который захотел завести птицу, должен понимать, что она нуждается в постоянном внимании и заботе, сообщает «Тюменская область сегодня».