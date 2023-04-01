Сотрудники Ембаевского музея записывают для тюменцев видеосказки на татарском и русских языках

Скриншот из видео

Сотрудники Ембаевского сельского музея знакомят интернет-пользователей с татарскими сказками. В сети уже есть первые два выпуска, новый будет опубликован в апреле.

Сказки на татарском и русском языках читает сотрудница музея Луиза Цинн в национальной одежде. Фоном становится часть экспозиции.

- Эти видеоролики мы выставляем к себе в группу в соцсети «ВКонтакте», выкладываем на видеохостинг YouTube. Проект стал пользоваться популярностью. Первая сказка называлась «Три дочери» («Оч кыз»), а вторая - «Гульчачак». На следующей неделе мы запишем третью сказку. Это нравится и взрослым, и детям. Люди уже просят, хотят новые видео, - говорит автор хранитель музейных фондов Ембаевского сельского музея Нэля Файзуллина.

Запись сказок осуществляется в рамках проекта «Әкияттә кунакта» («В гостях у сказки»), его автор - Нэля Файзуллина.