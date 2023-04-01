Тюменцам рассказали о трех правилах, которые не позволят кошке скучать одной дома Фото: Вера Зенина

Многие тюменцы содержат дома животных, в том числе и кошек, но не всегда у горожан есть достаточно времени на питомца. Причина этого - работа, активный отдых, отпуска и прочее.

Зоопсихолог Наталья Нечаева отмечает, достаточно применять три правила, чтобы четвероногие легче переносили одиночество в квартире. Самое главное - заполнить окружающее пространство и избавить питомца от скуки.

По словам эксперта, первое правило - создать затемнение в доме благодаря плотным шторам или жалюзи. Ведь сумерки - период кошачьей активности, так кошка не заляжет спать на весь день, а потом не устроит хождения ночью.

- Во-вторых, оставить интерактивные игрушки: лабиринты, боксы с мышками или мячами, развивающие игры. Чтобы они казались интереснее, можно их дополнить крокетами корма, ведь игра в добывание еды самая приятная. Убедитесь, пожалуйста, в безопасности мелких игрушек, чтобы мячики нельзя было разгрызть и проглотить, у мышек были крепко закреплены детали, а веревочки лучше использовать только в присутствии хозяина, - добавила специалист.

И в-третьих, корм и вода всегда должны быть в свободном доступе, и лучше - в разных помещениях. Так кошка не получит стресс от того, что еда закончилась, сообщает «АиФ-Тюмень».