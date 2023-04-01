ФОТО: лига КВН «ТЮМЕНЬ» (ЗАПСИБ), соцсети

Тюмень готовится к открытию официальной лиги КВН «ЗАПСИБ». Она стартует 2 апреля во Дворце творчества и спорта «Пионер»

Задача команд - попасть в сезон, где они смогут побороться за чемпионство. Победитель получит возможность отправиться на международный фестиваль команд «КиВиН» в Сочи и в итоге попасть в Высшую лигу КВН.

Это уже получилось у «выпускников» прошлых лет: команда «Наполеон Динамит» стала бронзовым призером «вышки» в сезоне 2020 года. А чемпионы «ЗАПСИБа» 2022 года - «Джентльмены удачи» из Кургана - уже успешно выступили в 1/8 финала нынешнего сезона и прошли в следующий тур.

Сегодня в «ЗАПСИБ» хотят попасть команды из разных городов: «Зачетная неделя» из Кургана, «Обское море» из Новосибирска, «Оля как всегда» из Самары, «Цветной бульвар» и «Так, стоп» из Тюмени и другие, сообщает «Вслух.ру».