Тобольские хирурги спасли пациентку от удушья, проведя новую для больницы операцию

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Врачи областной больницы № 3 города Тобольска внедрили новую операцию, которая спасла жизнь пациентке.

В приемное отделение женщину доставили в критическом состоянии, в любой момент она могла умереть от удушья. Эндоскопическое исследование и компьютерная томография выявили у нее стеноз трахеи. Это и послужило причиной сужения воздухоносных путей и острой нехватки воздуха.

В экстренном порядке медики провели пациентке реконструктивно-пластическую операцию и установить в трахею Т-образный силиконовый стент. Он должен был восстановить просвет суженного участка, давая возможность свободно дышать и говорить.

В общей сложности хирургическое вмешательство длилось около часа. Провели его торакальный хирург Мустахим Сатывалдаев и врач-оториноларинголог Оксана Чаппарова, которая в скором времени планирует самостоятельно выполнять стентирование трахеи и наблюдать пациентов после вмешательства.

- Стентирование трахеи - довольно распространённый и безопасный вид хирургического вмешательства, позволяющий восстанавливать просвет суженного участка дыхательных путей. В Тобольске подобные операции раньше не делали, поэтому пациентов в состоянии удушья приходилось перевозить в Тюмень. В этом году мы планируем расширить спектр жизнеспасающих операций, систематически внедряя новые, - рассказал заместитель главного врача по хирургии Мустахим Сатывалдаев.