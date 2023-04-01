Тюменские школьники с интересом играют в КВН

ФОТО: лига КВН «ТЮМЕНЬ», соцсети

В этом году в лиге КВН «Тюмень» проходит 32-й сезон игр: студенческие команды дали старт мероприятию 28 февраля, а для детских команд игры начнутся 5 апреля с фестиваля во Дворце творчества и спорта «Пионер».

Занимаются ребята в школе КВН центра «Авангард». Юмор для них является стимулом к творческому развитию и самореализации.

- Придумать удачную шутку очень сложно, ведь это особый жанр, требующий напряжения мысли, фантазии и внимания к деталям, - рассказала директор лиги КВН «Тюмень» Лариса Антропова. - То, что зрители видят на сцене, лишь вершина айсберга, от глаз скрыта огромная работа.

Во время весенних каникул школьники каждый день приходили в «Авангард», где работает лига КВН «Тюмень», и сочиняли. Сначала ребята готовят шутки и репетируют, а потом выступают на сцене.

Темы кавээнщикам подсказывает жизнь. Так появляются сценки на перемене, в коридоре школы, случай во дворе или происшествие на тренировке.

Важная для ребят-кавээнщиков способность - готовность к импровизации. Участники клуба часто играют в импровизационный конкурс «Разминка», в котором нужно придумать шутки за 30 секунд. Для ребят постарше проводят конкурсы «Ситуация», когда участники должны разыграть сценку: как в жизни, сообщает «Тюменская область сегодня».