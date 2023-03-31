Владимир Якушев поздравил с Днем геолога работников и ветеранов отрасли в УрФО

Фото: официальный сайт полпреда президента РФ по УрФО.

В России 2 апреля отмечают День геолога. Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей.

– Для Уральского федерального округа это особенный праздник: геология во многом сформировала облик наших регионов. Создала задел для развития отраслей, которые стали основой экономики наших субъектов. В 2023 году мы отмечаем две знаковые даты – 75 лет тюменской геологии и 70-летие со дня первого газового фонтана в Березовом, с которого и началась история всемирно известной Западно-Сибирской нефтегазовой провинции, – отметил Владимир Якушев.

Полпред пожелал всем специалистам выдержки и терпения в их работе, а также новых открытий, сил и успехов.