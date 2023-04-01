В Тюмени 1 апреля 2023 года наступит долгожданное потепление

Погода в Тюмени на 1 апреля Фото: Вера Зенина

В субботу, 1 апреля, тюменцев ожидает теплый, но облачный день. С самого утра небо будет затянуто серыми тучами, но ближе к обеду проглянет солнце и согреет горожан своими лучами. К вечеру вновь набегут облака, но осадков не ожидается.

Днем столбики термометров покажут +10 градусов, к вечеру температура опустится до +6, а ночью похолодает до +2.

В течение суток будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в южный, со скоростью 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по области можно ниже: