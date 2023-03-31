В Тюмени отец истязал 12-летнего сына и заставлял пить водку

Соседи характеризуют обвиняемого с отрицательной стороны. Фото: Татьяна Коркина

Калининский суд огласил приговор в отношении мужчины, который обвиняется в истязании человека, находящегося в беспомощном состоянии.

По версии суда, тюменец ежедневно избивал своего сына. Мать ребенка умерла, он проживал вместе с отцом, который пьяный избивал 12-летнего мальчика ремнем, пил алкоголь в присутствии подростка и заставлял его пробовать.

— В 2022 году несовершеннолетний сбежал из дома к бабушке, так как накануне не записал домашнее задание, за что получил от отца несколько ударов по голове, — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Бабушка мальчика и он сам не писали заявление в полицию, считая, что отец останется на свободе. На судебном заседании изверг заявил, что не бил ребенка, а подростка настраивает теща, просто воспитывал его строго, требовал хорошей успеваемости в школе.

Примечательно, что соседи характеризуют обвиняемого с отрицательной стороны, пил алкоголь часто.

Изучив материалы дела, суд отправил тюменца в колонию общего режима на 3,5 года.