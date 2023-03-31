В Нижнетавдинском районе 1 апреля пройдут похороны с 23-летним бойцом Игорем Цапко, погибшим в СВО

Парень родился 31 августа в 1999 году. Фото: Татьяна Коркина

В субботу, 1 апреля, пройдут похороны в тюменском селе Велижаны бойца Игоря Цапко. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Нижнетавдинского района. Прощание состоится в 13:00.

Парень родился 31 августа в 1999 году, окончил Велижанскую школу, служил в Вооруженных Силах РФ. 23-летний тюменец скончался 9 января на территории ДНР в Артемовске.

Фото: администрация Нижнетавдинского района

- За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения специальных задач в зоне проведения СВО, награжден государственной наградой Российской Федерации — медалью «За отвагу» (посмертно), - уточнили в пресс-службе администрации Нижнетавдинского района.

Напомним, девушка из Тюменской области обвинила знакомого в изнасиловании и получила штраф в 100 тысяч рублей.