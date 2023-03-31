В Заводоуковске сменилось руководство в женской консультации

Фото: ГБУЗ ТО "Областная больница №12" г. Заводоуковск Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В женской консультации Областной больницы №12 Заводоуковска сменилось руководство. Лариса Кравчук покинула медицинское учреждение, врач проработала более 27 лет на должности заведующей женской консультации, начиная с 1996 года.

— Она стояла у истоков создания гинекологической службы в том виде, в каком мы видим ее сейчас, — рассказывают коллеги Ларисы Кравчук.

В медицинское учреждение заведующая пришла после окончания института в 1986 году. В присутствии всего коллектива женской консультации Николай Вячеславович вручил Ларисе Кравчук благодарность за многолетний труд и вклад, внесенный в развитие гинекологической службы.

На место опытного специалисты с 30 марта пришла Кристина Касицына.