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НовостиОбщество31 марта 2023 8:29

В Тюмени в апреле 2023 года откроется новый ресторан с роллами и морепродуктами на пешеходной улице Дзержинского

Заведение предлагает специализированные мясные блюда
Серафима Краснова
Заведение предлагает специализированные мясные блюда.

Заведение предлагает специализированные мясные блюда.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на улице Дзержинского откроется новый ресторан с уникальными мясными продуктами и морепродуктами. Об этом рассказал руководитель ресторанной сети Алексей Трунев.

Заведение предлагает специализированные мясные блюда, супы и горячее с морепродуктами, роллы и другой фастфуд. Ресторатор решил открыть точку питания в самом посещаемом туристами месте.

Напомним, строительная компания выкупила 5 гектаров земли на улице Республика в Тюмени и снесет рынок «На Минской».