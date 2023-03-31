В Тюмени в апреле 2023 года откроется новый ресторан с роллами и морепродуктами на пешеходной улице Дзержинского

Заведение предлагает специализированные мясные блюда.
Фото: Татьяна Коркина
В Тюмени на улице Дзержинского откроется новый ресторан с уникальными мясными продуктами и морепродуктами. Об этом рассказал руководитель ресторанной сети Алексей Трунев.
Заведение предлагает специализированные мясные блюда, супы и горячее с морепродуктами, роллы и другой фастфуд. Ресторатор решил открыть точку питания в самом посещаемом туристами месте.
Напомним, строительная компания выкупила 5 гектаров земли на улице Республика в Тюмени и снесет рынок «На Минской».