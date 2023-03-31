«Транснефть-Сибирь» повысила надежность производственных объектов в Югре, Томской области и на Ямале

Фото: АО «Транснефть – Сибирь».

«Транснефть-Сибирь» завершила плановые ремонты на производственных объектах системы магистральных нефтепроводов, которые находятся на территории Томской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Во время плановой остановки транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Александровское – Анжеро-Судженск нефтепроводчики подключили участок трубопровода после замены на подводном переходе через реку Большая Окуневка (Томская область).

Работы проводились с декабря 2022 года. Зимой специалисты компании выполнили работы по сварке трубопровода в плеть и протаскиванию дюкера траншейным способом. После этого они провели гидравлические испытания нового участка на прочность и герметичность. Протяженность замененного участка составила 248 метров.

Стоит отметить, что к строительству подводного перехода предъявляются высокие требования в части обеспечения экологической безопасности при последующей эксплуатации трубопровода. При строительстве перехода через реку Б. Окуневка была использована труба с толщиной стенки 13 мм класса прочности стали К56 с использованием заводского полиэтиленового покрытия усиленного типа.

Для подтверждения качества сварных стыков успешно проведен визуальный, ультразвуковой и рентгенографический контроль. Работы по замене участка МН Александровское – Анжеро-Судженск проводились в рамках программы техперевооружения с целью обеспечения надежности и безопасной эксплуатации трубопровода.

На ЛПДС «Каркатеевы» отключены от технологических трубопроводов два резервуара для хранения нефти объемом 10 тыс. куб. м каждый для последующего демонтажа. На их месте планируется построить новые емкости для нефти.

Также нефтепроводчики заменили и отремонтировали 26 единиц запорной арматуры на магистральных нефтепроводах и нефтеперекачивающих станциях. Проведен комплекс работ по вырезке дефектов (общая длина замененных секций трубопроводов составила 161,6 м). Дефекты, которые ограничивали срок эксплуатации трубопроводов, удалось выявить благодаря своевременной диагностике внутритрубными инспекционными приборами.

Всего в плановых работах компания задействовала более трехсот человек, а также свыше ста единиц спецтехники и оборудования. Мероприятия реализованы в строгом соответствии с требованиями промышленной, пожарной и экологической безопасности. Работа производственных объектов возобновлена по графику в штатном режиме.