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НовостиОбщество31 марта 2023 7:12

Мэр Тюмени Руслан Кухарук принял решение о сносе 62 домов в трех районах города – от Лесобазы до Пархоменко

На территории возведут также образовательное или медицинское учреждение
Серафима Краснова
На территории возведут также образовательное или медицинское учреждение.

На территории возведут также образовательное или медицинское учреждение.

Фото: Татьяна Коркина

Мэр Тюмени Руслан Кухарук подписал постановление о комплексном развитии территорий в нескольких микрорайонах города. Документация опубликована на сайте администрации 27 марта.

Так, на Лесобазе недалеко от улицы Сахалинской ликвидируют 32 жилых дома, в том числе 24 частных. Примечательно, что власти исключили из перечня дом № 23 на Сахалинской. Интересно, что дом № 25 перешел в разряд аварийных и подлежащих сносу.

На территории возведут также образовательное или медицинское учреждение. В рамках КРТ на Туристкой и Салаирском тракте построят жилые дома средней этажности.

Добавим, что некоторые частные дома власти отказались сносить, уменьшив территорию для комплексного развития с 10 до 3,3 гектара земли.