В Тюмени на последний звонок и в другие праздники запретят продажу алкоголя

Последний звонок в регионе отметят 19 мая. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени в праздники будет запрещена продажа алкогольных напитков в магазинах города. Это связано с проведением последних звонков в школах города для старшеклассников. Также в Тюмени запретят продажу алкоголя на других праздниках – в День молодежи и День города.

Последний звонок в регионе отметят 19 мая. В предыдущем году праздник проходил 16 – 17 мая.

«Внести в постановление администрации города Тюмени от 31.03.2023 № 37-пк «Об установлении в 2023 году в городе Тюмени дней проведения массовых мероприятий, во время которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», – сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте мэрии Тюмени.

Напомним, что в Тюменской области представили вакансии с заработной платой до 100 тысяч рублей в марте 2023 года.