В Тюменской области пройдет не имеющий аналогов культурно-образовательный форум Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Масштабный культурно-образовательный форум Тюменской области состоится с 14 по 16 апреля 2023 года в «Олимпийской ребячке». В 2023 году проект, у которого нет аналогов в регионе, пройдет в формате «Культурного университета», спикерами выступят ведущие менеджеры и деятели культуры из Москвы, Питера, Краснодара, Перми, Архангельска и Тюмени.

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, форум – уникальная площадка обмена опытом представителей отрасли культуры. Он поспособствует повышению профессиональных компетенций творческих сотрудников, поможет им шире взглянуть на работу и найти внутренние ресурсы для достижения целей.

– Уверена, участники форума вернутся домой с горящими глазами, с новыми идеями для своих муниципалитетов и своих учреждений культуры, – отметила Елена Майер.

Как рассказал программный директор культурно-образовательного форума Тюменской области Максим Шелунцов, на форум приедут выдающиеся практики со всей России. По традиции уровень участников будет высокий, поэтому будет интенсивная работа «без раскачки и воды».

– Мы рассчитываем, что полученные знания участники смогут применить быстро в своих организациях и уже в течение года мы увидим результаты по всей области, – отметил Максим Шелунцов.

Образовательную программу разделят на четыре факультета, посвященные трендам развития культуры в 2023 году – кооперации, культурному наследию, культуре сервиса и контенту. Участники изучат маркетинг в сфере культуры, посетят мотивационные лекции, мастер-классы, практические занятия, а также проработают навыки оформления грантов и упаковки проектов, работу со зрителями и партнерами.