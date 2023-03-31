В Тюменской области представили вакансии с заработной платой до 100 тысяч рублей в марте 2023 года

Заработная плата в Тюменской области к 2023 году выросла до 54 992 рублей. Фото: Татьяна Коркина

Власти представили вакансии, по итогам мониторинга марта 2023 года, с заработной платой свыше 100 тысяч рублей. В департаменте труда и занятости населения Тюменской области назвали самые востребованные профессии.

В список попали вальщики леса, дефектоскописты, инженеры-программисты и другие. Средняя заработная плата специалистов, которые диагностируют объекты и их части, составляет около 70 – 95 тысяч рублей. Инженеры-программисты в регионе получают около 70 тысяч рублей, говорится в документации. Геодезистам и прорабам в Тюменской области предлагают от 70 до 80 тысяч рублей.

В список попали дизайнеры компьютерной графики. Сотрудникам этой сферы деятельности предлагают оплату труда до 90 тысяч рублей.

Напомним, заработная плата в Тюменской области к 2023 году выросла до 54 992 рублей.