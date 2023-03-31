Тюменская область – перспективный рынок индустриальной недвижимости Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Тюменская область находится на старте роста рынка индустриальной недвижимости. По словам директора регионального Агентства инфраструктурного развития Ольги Романец, потенциал Тюменской области оценивается в 200 – 250 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с долей в 15% от самого большого в России рынка складской недвижимости – московского.

Как рассказала Ольга Романец, в регионе готовы к сотрудничеству со всеми, кто планирует вложиться в перспективный рынок индустриальной недвижимости. Помимо выгоды в прибыли от инвестиций, есть хорошая социальная отдача.

– Комфортные условия и аренда стимулируют развитие производств, трудоустройство людей и выпуск качественной отечественной продукции. Промышленная инфраструктура улучшает экономику регионов и страны. Сейчас в помощь ещё и меры поддержки, такие как промышленная ипотека, – отметила Ольга Романец.

Реализации инициатив бизнеса по созданию конкурентных предприятий помогают национальные проекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». Так, в Тюмени развиваются логистика и бизнес, растет интерес к промышленной инфраструктуре.

В регионе работают три индустриальных парка с государственным участием общей площадью более 300 гектаров. Еще один индустриальный парк находится в разработке в Ишимском районе, шесть – в муниципалитетах. По возможностям для таких инвестиций Тюменская область может обойти даже Екатеринбург.

По мнению экспертов, сегодня в России растет спрос на индустриальные и технологические парки, в особенности на небольшие цеха до 1 тысячи квадратов, которые совмещают производственные площадки с качественными офисными. В Тюменской области есть пример и в Богандинском парке.