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НовостиПроисшествия31 марта 2023 5:52

СК обнародовал видео следственного эксперимента с подозреваемым в двойном убийстве в Упоровском районе

Видеоматериалы представили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области
Серафима Краснова
Видеоматериалы представили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Видеоматериалы представили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Фото: Татьяна Коркина

Силовики опубликовали кадры следственного эксперимента с жителем Упоровского района, который признан виновным в двойном убийстве. Видеоматериалы представили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

По версии следствия, ночью 7 июля 2022 года обвиняемый устроил вечеринку со своими друзьями в квартире жилого дома, который расположен на улице Рабочей в поселке Механизаторов.

«В ходе распития алкоголя между мужчинами произошла ссора, в результате которой гость схватил нож и причинил потерпевшему смертельную резаную рану шеи. После содеянного обвиняемый вошел в комнату, где находилась сожительница убитого 1963 г. р., и не менее двух раз ударил ее ножом в область шеи», – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Тюменской области.

Женщина умерла на месте. Изучив материалы дела, суд назначил обвиняемому наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.