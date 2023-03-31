Нефтегазовый кластер Тюменской области вырос до 112 участников Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

В Тюменской области нефтегазовый кластер, модель которого создана с учетом мер господдержки, вырос до 112 участников. Об этом сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Развитие бизнеса в регионе идет с помощью национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда».

У участников нефтегазового кластера есть доступ к технологическим вызовам корпораций, они могут пользоваться субсидиями Минпромторга и развивать кооперацию. Вся работа направлена на развитие отечественной промышленности. В марте 2023 года к кластеру присоединились еще две компании.

Первая – саратовское предприятие «ОПЕНДЕВ», которое занимается разработкой программного обеспечения, обработкой данных и системной аналитикой, в том числе и на экспорт. Вторая – тюменский «Региональный аналитический центр», который специализируется на экологическом мониторинге, разработке природоохранной документации. У компании есть аккредитованная лаборатория, она работает с крупнейшими российскими корпорациями во многих регионах страны.

Благодаря новым участникам расширяется сфера деятельности кластера, который формирует для компаний-лидеров нефтегазодобычи комплексные предложения и создает новые российские проекты с IT и ESG-составляющими.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что к тюменскому нефтегазовому кластеру присоединился лидер российского оборонно-промышленного комплекса. Его продукция востребована в разных областях.