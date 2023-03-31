Авиалесоохрана прогнозирует высокие риски лесных пожаров в Тюменской области с апреля 2023 года

Фото: Федеральная служба авиалесоохраны России.

Авиационная охрана прогнозирует высокие риски лесных пожаров в Тюменской области в 2023 году. В красной и опасной зоне регион может оказаться уже в апреле. Теплая сухая погода станет катализатором для сильнейших лесных пожаров.

Предварительный прогноз пожароопасного сезона в России представили специалисты Федеральной службы авиалесоохраны на основе данных метеорологов.

Кроме Тюменской в красную зону попали Курганская, Челябинская и Свердловская области. Всего 32 региона в 2023 года станут эпицентров лесных пожаров.

Напомним, в Тюменской области власти усиленно готовятся к пожароопасному сезону, проводят все необходимые мер. Опасный период стартует в регионе уже с 3 апреля.