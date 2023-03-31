В Тюмени перед Новым годом сын избил отца до полусмерти во время алкогольной вечеринки

В декабре 2022 года между пьяным отцом и сыном произошла ссора. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области произошел конфликт в стиле «противостояние отцов и детей». Молодой парень до полусмерти избил собственного отца во время алкогольной вечеринки. Соседи вызвали скорую и полицию. Сегодня тюменский суд признал Рустама Раджабова виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, в декабре 2022 года между пьяными отцом и сыном произошла ссора, в ходе которой парень несколько раз ударил родственника. Позже разъяренный сын продолжил избивать упавшего отца по туловища.

- В результате побоища потерпевшему были нанесены травмы груди в виде переломов ребер, а также иные телесные повреждения, которые причинили тяжкий вред здоровья по признаку опасности для жизни, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы по Тюменской области.

На заседании отец простил сына и просил не лишать его свободы. Однако парень вину в содеянном не признал. Изучив материалы дела, суд назначил Раджабову наказание в виде 1,5 года условно.