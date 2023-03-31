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НовостиПроисшествия31 марта 2023 1:00

На Тюменскую область 31 марта передали удивительно мощное потепление – до +5 градусов Цельсия

В предстоящую субботу дневная температура в Тюмени составит +9 градусов Цельсия
Серафима Краснова
В предстоящую субботу, 1 апреля, дневная температура в Тюмени составит +9 градусов Цельсия.

В предстоящую субботу, 1 апреля, дневная температура в Тюмени составит +9 градусов Цельсия.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Синоптики передают удивительное потепление в Тюменской области в пятницу, 31 марта 2023 года. Температура воздуха уже сегодня станет подниматься в регионе. Так, непосредственно 31 марта столбики термометров начнут подниматься до +4…+5 градусов.

Ночью по-прежнему будет холодно, до -3 градусов Цельсия. Ветер сегодня подует северо-западный, до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В предстоящую субботу, 1 апреля, дневная температура в Тюмени составит +9 градусов Цельсия, местами по области от +13 до +15 градусов.