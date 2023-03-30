В исправительной колонии № 1 в Тюмени от удара током скончался заключенный

Инцидент произошел в исправительной колонии №1 в Тюмени Фото: Татьяна Коркина

В тюменской колонии от удара током умер заключенный. Инцидент произошел в исправительной колонии № 1 в Тюмени 19 февраля 2023 года. Осужденный работал в должности пекаря второго разряда.

– В конце дня в моечном цехе столовой отбывающие наказание осуществляли уборку. Пекарь поднялся на посудомоечную машину, чтобы убрать пыль с вытяжки, внезапно закричал. Работники обернулись и увидели, что у пекаря судороги. Левая рука находилась на вытяжке, правая – внизу, – сообщили в Гострудинспекции по Тюменской области.

Силовики вызвали скорую, спасти мужчину не удалось. Заключенный получил смертельное поражение электрическим током, уточнили в ведомстве. Специалисты инспекции выяснили, что трагедия произошла из-за неудовлетворительной организации производства работ в части ненадлежащего контроля за исправностью оборудования в столовой.