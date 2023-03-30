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НовостиНедвижимость30 марта 2023 11:34

Компания «Брусника» выкупила 5 гектаров земли на Республики в центре Тюмени и снесет рынок «На Минской»

Окончательная сумма сделки не озвучивается
Серафима Краснова
Окончательная сумма сделки не озвучивается.

Окончательная сумма сделки не озвучивается.

Фото: Кира Санникова

Строительная компания «Брусника» заключила контракт на покупку земель общей площадью более 5 гектаров в Тюмени на улицах Республики – Минская – Котовского – Холодильная, где расположен рынок «На Минской». Организация планирует возвести среднеэтажное здание под коммерческие и образовательные нужды.

Территорию застройщик расчистит. В компании предупреждают, что они сохранят сетевязальное производство и некоторые постройки. Предприятие строительная организация перенесет в здание фабрики медоборудования. Устаревшие сооружения все-таки ликвидируют.

Окончательная сумма сделки не озвучивается.