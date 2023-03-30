В Тюменской области к концу года расселят всех живущих в аварийном жилье

В Тюменской области к концу года расселят все аварийное жилье Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» завершится в Тюменской области в 2022 году. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, расселят проживающих на 145,45 тысячи квадратных метрах жилья, а это 377 домов, 3,67 тысячи жилых помещений и 9,14 тысячи человек.

По данным ведомства, на 20 марта 2023 года в регионе расселили 140,48 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 97% от общего объема, включенного в программу. В новое жилье переехали 8,73 тысячи человек. По словам начальника Главного управления строительства Тюменской области, начальника управления жилищной политики Валерия Киселёва, расселение аварийного жилого фонда, которое было признано таковым до января 2017 года, идет планомерно. За первый год (а программа стартовала в 2019 году) в регионе расселили почти 32 тысячи квадратных метров жилья, где жили более 1,8 тысячи человек.

– Сегодня нам остаётся расселить ещё 5 тысяч квадратных метров, и программа будет реализована полностью, – отметил Валерий Киселев.

Жилье для переселенцев из аварийных домов покупается на первичном рынке, но квартиры семьям передают с чистовой отделкой и всей необходимой сантехникой. Приватизировавшим квартиры в аварийных домах людям при расселении выплачивают полную стоимость жилья. У них есть возможность покупать новые квартиры там, где они захотят.

На домах новоселов появляется табличка с логотипом национального проекта «Жильё и городская среда».