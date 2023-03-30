В Тюменской области частично перекроют федеральную трассу в обе стороны 1 апреля

Ограничения для транспорта вводятся с 00:00 в субботу, 1 апреля на 40-м километре у села Киево. Фото: Татьяна Коркина

С 31 марта на 1 апреля 2023 года несколько участков федеральной трассы Тюмень – Омск перекроют в обе стороны для строительства надземных переходов.

Ограничения для транспорта вводятся с 00:00 в субботу, 1 апреля, на 40-м километре, у села Киёво. Движение транспорта приостановят на 40 минут.

– 1 апреля с 02:30 до 03:10 на 57-м километре, возле села Беркут, будет перекрыто движение в обоих направлениях, – уточнили в Уралуправтодор.

Напомним, ограничения движения на улице Ленина в Тюмени внесут коррективы в работу общественного транспорта с 1 апреля.