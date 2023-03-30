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НовостиПроисшествия30 марта 2023 7:59

В Ялуторовске водитель автомобиля Cherry въехал в жилой дом

41-летнему водителю внезапно стало плохо за рулем
Серафима Краснова
41-летнему водителю стало плохо внезапно за рулем.

41-летнему водителю стало плохо внезапно за рулем.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Ялуторовске на пересечении улиц Красноармейской и Декабристов автомобиль въехал в жилой дом. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

По предварительной версии инспекторов, 41-летнему водителю внезапно стало плохо за рулем. Вместе с мужчиной в салоне авто находились его дочери, 17 и 13 лет.

«Все трое пострадавших доставлены в больницу для выяснения характера полученных травм. Обе девочки были пристегнуты ремнями безопасности, об этом сотрудникам Госавтоинспекции сообщил очевидец», – говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Тюменской области.

Прохожие помогали пострадавшим и вытаскивали самостоятельно их из машины.