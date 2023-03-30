В Тюменской области простились с 32-летним добровольцем Николаем Шеломенцевым, погибшим в Артемовске

Парень ушел выполнять свой долг перед Родиной добровольцем. Фото: Татьяна Коркина

В Казанском районе простились с добровольцем Николаем Шеломенцевым, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Похороны молодого человека прошли накануне, 28 марта 2023 года.

– Николай Сергеевич погиб при выполнении задания в Артемовске. Выражаем соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Вечная память нашему земляку! – рассказали в администрации Казанского района.

Фото: администрация Казанского района

Парень ушел выполнять свой долг перед Родиной добровольцем.