В Тюменской области простились с 32-летним добровольцем Николаем Шеломенцевым, погибшим в Артемовске

Парень ушел выполнять свой долг перед Родиной добровольцем.
Фото: Татьяна Коркина
В Казанском районе простились с добровольцем Николаем Шеломенцевым, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Похороны молодого человека прошли накануне, 28 марта 2023 года.
– Николай Сергеевич погиб при выполнении задания в Артемовске. Выражаем соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Вечная память нашему земляку! – рассказали в администрации Казанского района.
Фото: администрация Казанского района
Парень ушел выполнять свой долг перед Родиной добровольцем.