В тюменском селе Аромашево двое мужчин убили хозяина дома и пытались вынести холодильник

Ночью с 26 на 27 января текущего года двое парней в ходе алкогольной вечеринки избили руками и ногами хозяина дома. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчин, который вломились в дом жителя села Аромашево и украли паспорт.

По версии следствия, ночью с 26 на 27 января текущего года двое парней в частном доме на улице Ленина в ходе алкогольной вечеринки избили руками и ногами хозяина дома. Мужчина скончался на месте. Позже злоумышленники украли из частного дома паспорт, бытовую технику. Через пару часов обвиняемые вернулись на место преступления.

– Обвиняемые вернулись на место преступления, чтобы забрать холодильник, но соседи успели сообщить о подозрительных лицах в полицию, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Сотрудники правоохранительных органов собрали доказательную базы и передали материалы дела в прокуратуру и суд.