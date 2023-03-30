В пожаре в жилом доме на улице Монтажников в Тюмени 30 марта сгорел один человек

Пожар был ликвидирован в течение получаса. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени на улице Монтажников, 14 в пожаре скончался один человек. Огонь вспыхнул в квартире многоквартирного дома в четверг, 30 марта, в 8 часов утра. Спасатели экстренно выехали на место происшествия.

– На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось открытое горение в квартире и дым с балкона на четвертом этаже, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

К тушению огня от МЧС привлекались более 26 человек личного состава. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Пожар был ликвидирован в течение получаса. К тушению огня от МЧС привлекались более 26 человек личного состава и 7 единиц спецтехники.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства пожара.