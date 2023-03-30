Из-за перекрытия улицы Ленина в Тюмени с 1 апреля меняют движение автобусов

Фото: пресс-служба администрации Тюмени

В субботу, 1 апреля 2023 года, стартуют ремонтные работы на улице Ленина в Тюмени, рассказали в пресс-службе городской мэрии. Схемы движения автобусов изменятся на целый месяц. Работы пройдут на автомобильной дороге от здания музея «Городская Дума» до Перекопской.

Перекрытие произойдет с 1 по 30 апреля текущего года. Автомобилисты смогут проехать по Республики, корректировку получили и автобусы.

«С 1 по 30 апреля 2023 года, на период производства работ по объекту «Капитальный ремонт по ул. Ленина, 1-й этап», на автомобильной дороге ул. Ленина, на участке от здания музея «Городская Дума» (ул. Ленина, 2) до ул. Перекопской, маршруты №№ 9, 14, 18, 24, 30, 33, 37, 54, 54д, 55, 62, 68, 85, 99, 141, 146, 149 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту объезда», – говорится в сообщении пресс-службы администрации Тюмени.

Подробная схема движения общественного транспорта представлена на фотографии, опубликованной в мэрии. Уточнить время прибытия автобуса можно по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы, уточнили в администрации.