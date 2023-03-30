В Тюмени без горячей воды останутся сотни домов и квартир от Мельникайте до Молодежной

Горячее водоснабжение традиционно отключается на 14 суток с целью подготовки тепловых сетей к новому отопительному сезону. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени несколько районов останутся без горячей воды. Ремонтные работы по замене труб стартуют в городе в мае, рассказали в пресс-службе УСТЭК. 10 линейных объектов войдут в ремонтную кампанию организации. По данным ведомства, в центральных районах Тюмени планомерно обновят коммунальные сети.

Капитальный ремонт на линейных объектах пройдет в границах улиц от Ямской до Молодежной, включая Революции, Мельникайте и Червишевский тракт. Кроме того, работы стартуют в мае на Елецкой и Немцова.

УСТЭК анонсировала поадресный график отключения горячей воды в городе в летний период. Трубы поменяют недалеко от улиц Республики, Механической и Холодильной.

Проведение работ по замене изношенных участков трубопроводов, как правило, становится временным неудобством для горожан, заявляют в компании.

- Отключение горячего водоснабжения – необходимость для производства работ при капитальном ремонте сетей. Произвести полноценную замену теплосетей возможно только в межотопительный период. Только в таком случае можно гарантировать бесперебойную поставку тепла надлежащего качества в отопительный период, - сообщают в УСТЭК.

В предыдущем году специалисты организации отремонтировали около 85 километров тепловых сетей.