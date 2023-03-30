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НовостиНедвижимость30 марта 2023 4:49

В Тюмени продают развлекательный центр «Золотой лотос» за 120 млн рублей

Площадь развлекательного центра составляет около 1000 квадратных метров
Серафима Краснова
Площадь развлекательного центра составляет около 1000 квадратных метров.

Площадь развлекательного центра составляет около 1000 квадратных метров.

Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени продают развлекательный центр «Золотой лотос». Трехэтажное здание находится в Зареке, на улице Партизанской. Соответствующая документация опубликована на официальном сайте «Госзакупки».

Площадь развлекательного центра составляет около 1000 квадратных метров, здесь есть несколько спален, джакузи, клуб и VIP-комнаты, говорится в объявлении. Начальная цена трехэтажного здания стартует от 120 миллионов рублей.

Напомним, что в Тюменской области правительство за 1 рубль продает полуразрушенный исторический особняк конца XIX века.