В Тюмени продают развлекательный центр «Золотой лотос» за 120 млн рублей

Площадь развлекательного центра составляет около 1000 квадратных метров. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени продают развлекательный центр «Золотой лотос». Трехэтажное здание находится в Зареке, на улице Партизанской. Соответствующая документация опубликована на официальном сайте «Госзакупки».

Площадь развлекательного центра составляет около 1000 квадратных метров, здесь есть несколько спален, джакузи, клуб и VIP-комнаты, говорится в объявлении. Начальная цена трехэтажного здания стартует от 120 миллионов рублей.

Напомним, что в Тюменской области правительство за 1 рубль продает полуразрушенный исторический особняк конца XIX века.