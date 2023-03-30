Прокуратура в Сладковском районе нашла порнографические сайты в интернете в стиле аниме

В ходе мониторинга Сети специалисты обнаружили сайты, на которых размещены видеоматериалы порнографического характера. Фото: Татьяна Коркина

Сладковский районный суд рассмотрел административный иск прокурора в интересах неопределенного круга лиц о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению в РФ.

В ходе мониторинга Сети специалисты обнаружили сайты, на которых размещены видеоматериалы порнографического характера. Информация оказалась доступна для несовершеннолетних – картинки в стиле аниме.

«Специалисты экспертной организации – регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних обнаружить не удалосьСемья» – дали заключение, что распространение в сети Интернет этих материалов способно причинить вред здоровью и развитию несовершеннолетних», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Владельца страниц в ходе расследования обнаружить не удалось. Изучив иск прокуратуры, суд заблокировал сайты.