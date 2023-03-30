В селе Каменка Тюменского района из-за кошки сгорела трансформаторная подстанция

Фото: Telegram-канал «Стройвестник Тюмень»

В Тюменской области загорелась электрическая подстанция. Инцидент произошел в селе Каменка. Огонь заметили очевидцы в среду, 29 марта 2023 года, и опубликовали кадры в Telegram-канале «Стройвестник Тюмень». Спасательные службы предположили, что пожар начался из-за домашнего животного – кошки.

По словам очевидцев, питомец решил погреться и залез в электрическую подстанцию. Останки кота обнаружили огнеборцы на территории подстанции. По данным ГУ МЧС России по Тюменской области, возгорание было устранено в течение нескольких часов.

Добавим, что сейчас спасатели выясняют обстоятельства произошедшего.